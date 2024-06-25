Пожар в бывшем здании НИИ «Платан» полностью потушен
Пожар в бывшем здании НИИ «Платан» полностью потушен. Здание находится в подмосковном Фрязино, сообщает МЧС России.
Причиной возгорания в здании стала неисправность электропроводки. СК провел обыски у директоров управляющих компаний и арендаторов помещений здания, где произошел пожар.
Сообщения о пожаре в здании начали поступать вчера вечером. Уже ближе к 8 часам вечера пожар в офисном здании был локализован на площади 5 тыс. кв. метров. В экстренных службах также сообщили о восьми погибших.
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