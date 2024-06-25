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Происшествия

Пожар в бывшем здании НИИ «Платан» полностью потушен

11:29, 25.06.2024

Пожар в бывшем здании НИИ «Платан» полностью потушен. Здание находится в подмосковном Фрязино, сообщает МЧС России.

Причиной возгорания в здании стала неисправность электропроводки. СК провел обыски у директоров управляющих компаний и арендаторов помещений здания, где произошел пожар.

Сообщения о пожаре в здании начали поступать вчера вечером. Уже ближе к 8 часам вечера пожар в офисном здании был локализован на площади 5 тыс. кв. метров. В экстренных службах также сообщили о восьми погибших.

Разиль Самигуллин

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Происшествия

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