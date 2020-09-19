В Казани на 14 площадках открылись сельхозярмарки

Фото: кадр телеканала ТНВ

Сегодня в Казани на 14 площадках открылись ярмарки сельхозпродукции аграриев со всего Татарстана. Об этом сообщают новости телеканала ТНВ.

В частности, на улице Ленинградской прошла ярмарка сельхозпродукции из Высокогорского района Татарстана: всего 20 хозяйств.

Гуси, куры, индюки, зерно, молоко, картошка — это и многое другое можно приобрести на мероприятии.

Ярмарка будут работать до 26 декабря.