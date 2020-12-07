Гидрометцентр Татарстана: аномально холодная погода в республике сохранится

Фото: Максим Платонов (архив)

Синоптики Гидрометцентра Татарстана дали прогноз погоды на эту неделю в республике.

В предстоящие три дня, 8, 9 и 10 декабря, аномально холодная погода в республике сохранится. Атмосферное давление еще немного подрастет.

Завтра, 8 декабря, ночью похолодает до -12... -17 градусов, при прояснениях до -24. Днем прогнозируется от -7 до -12 градусов, местами до -15 градусов. 9 и 10 декабря ночью температура опустится до -15... -22, при прояснениях до -22... -29 градусов. Днем ожидается не выше -8... -14 градусов, местами -17... -19˚. Ночью и утром 10 декабря высока вероятность образования морозных туманов.



Фото: pikist.com

По предварительному прогнозу синоптиков, до конца этой недели в республике сохранится морозная погода, без осадков. Ночью похолодает до -15... -20°, при прояснениях до -22... -27°, днем прогнозируется -8... -13°, местами не выше -14... -18˚. На дорогах сохранится гололедица.

Ранее специалисты центра погоды «Фобос» сообщили, что на большей части территории России во второй половине декабря будет теплее обычного.



Татьяна Леухина