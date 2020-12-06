Синоптики прогнозируют теплую погоду на Новый год

Фото: Максим Платонов (архив)

Синоптики считают, что на большей части территории России во второй половине декабря будет теплее обычного. По крайней мере в тех регионах, которые окажутся под влиянием циклона.

Более теплая погода ожидается на севере европейской части России, в центральных регионах, в Приморье и на тихоокеанском побережье.

Фото: Максим Платонов (архив)

В зоне холодной температурной аномалии, отмечают специалисты, окажутся юг Русской равнины, Урала, Сибири и большая часть Дальнего Востока, передает «РИА Новости».

По прогнозам, в новогодние праздники в Сибири будет холоднее не меньше, чем на 5 градусов Цельсия.

В Гидрометцентре предупредили, что на Татарстан надвигается аномальная волна холода. По данным федеральных синоптиков, в ближайшие дни столбик термометра опустится на 7—10 градусов ниже нормы.

