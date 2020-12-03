Мишустин поручил утвердить временные правила доставки вакцины от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту до 8 декабря утвердить временные правила доставки вакцины против коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на кабмин.

На заседании координационного совета 1 декабря глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что логистические цепочки поставок препарата в регионы отработаны. К приему вакцины готовы склады, сейчас завершается отработка цепи поставок по центральным районным больницам. А введение временных правил позволит закрепить процедуру.

Фото: government.ru

Губернаторы по поручению Михаила Мишустина должны продолжить работу по обеспечению надлежащей медицинской помощью и лекарствами людей с коронавирусом, которые лечатся дома. Также премьер-министр поручил главам регионов следить, чтобы принимаемые ими санитарно-эпидемиологические меры были адекватны обстановке, складывающейся там.

Напомним, в Татарстан на следующей неделе поступит первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в размере около 3,7 тыс. доз. Вакцинирование будут проводить 40 медучреждений республики.



Татьяна Леухина