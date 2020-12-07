Несколько российских регионов объявили 31 декабря выходным днем

Сразу несколько российских регионов объявили 31 декабря выходным днем. Это Костромская, Волгоградская и Томская области, а также Чувашия.

Главы регионов объяснили свое решение данными исследований. За сутки в опросе, проведенном губернатором Чувашии Олегом Николаевым в соцсетях, приняли участие более 40 тысяч человек. 90% из них высказались за то, чтобы сделать 31 декабря выходным.

В Костромской области по поручению губернатора региона Сергея Ситникова были опрошены работодатели, сотрудники предприятий и организаций. Инициативу о переносе рабочего дня на 26 декабря поддержали более 80% опрошенных. Положительную оценку идее дали профсоюзы, Торгово-промышленная палата, руководители крупных предприятий и организаций, сообщается на сайте госорганов Костромской области.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

«31 декабря для наших бюджетников вновь выходной, и этой традиции не год, и не два. Каждый год мы переносим рабочий день с 31 декабря на другой день, потому что у томичей и томичек должна быть возможность подготовиться к одному из главных праздников года», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Аналогичное решение сегодня принял глава Волгоградской области Андрей Бочаров. По его словам, к местным властям поступают обращения работников предприятий и общественных организации, говорится на сайте администрации области.

Выходным днем 31 декабря в этом году также объявили Белгородская, Курская, Владимирская и Мурманская области, а также Крым, Ставропольский край.

На прошлой неделе президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2020 года. Рабочим днем будет 26 декабря.



Татьяна Леухина