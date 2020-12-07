В Казани за смерть педагога казанского колледжа наказали гендиректора СК «Армида»

Фото: «Реальное время»

К 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года приговорил сегодня гендиректора казанской строительной компании «Армида» Сергея Печникова Вахитовский суд Казани. Он признан виновным в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем в ноябре 2018-го смертельное падение с высоты педагога Казанского колледжа технологии и дизайна, передает журналист «Реального времени».



Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму 2 млн рублей. Кроме того, судом установлен запрет для Печникова в течение трех лет занимать руководящие должности в строительных организациях, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Вахитовского района.

В прениях гособвинитель Степан Спиридонов просил для подсудимого 4 года лишения свободы условно. А муж погибшей Луизы Губайдуллиной и его представитель Елена Ситарская настаивали на реальном сроке наказания.

Сам же Печников и двое его адвокатов пытались доказать, что в трагедии виноваты иные лица, включая руководство колледжа, где проводился капремонт.

Напомним, Губайдуллина разбилась, едва переступив порог помещения кладовки для уборочного инвентаря, в которой разобрали пол для монтажа вентиляции и не выставили ограждений и предупреждений об опасности. Дверь помещения открывалась внутрь и в день трагедии была не заперта.