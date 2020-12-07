В Казани начали тестировать функцию повторной выдачи документов ЗАГСа

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На деловом понедельнике в исполкоме начальник Управления записи актов гражданского состояния Римма Миннуллина рассказала, что в тестовом режиме запустили функцию повторной выдачи документов в ЗАГСе Казани.



До этого гражданин, который переехал в другой субъект страны, ждал повторный документ о рождении в течении нескольких недель. Теперь архивные записи возможно получить в течение 20 минут. Для этого нужно обратиться в любой орган ЗАГС.

В России норма закона, которая станет регулировать новую систему, вступит в силу с 1 января 2021 года. Но в Казани в тестовом режиме опробовать новую функцию можно уже сейчас.

«Сейчас любой документ из архивного фонда Казани можно получить в любом органе ЗАГС России», — сообщает Римма Минуллина.

Ранее «Реальное время» писало об оцифровке записей ЗАГСа на арабском и старотатарском за 751 млн рублей в Татарстане. Позже торги сорвались.