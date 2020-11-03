Татарстан оцифрует записи ЗАГСа на арабском и старотатарском за 751 млн рублей

Заказ на перевод и оцифровку

Госкомитет Татарстана по закупкам объявил тендер на перевод и оцифровку исторических записей актов гражданского состояния на старотатарском и татарском языках. Республиканские власти готовы выложить за эту услугу более 751,3 млн рублей.

Речь идет именно о тех документах, которые сделаны на татарском или старотатарском языках и записаны либо арабской вязью, либо латиницей.

Из техзадания следует, что всего по республике таких документов на сегодня более 516 тысяч. Наибольшее их число — 26 тысяч записей арабской вязью и свыше 50 тысяч латиницей — находятся в архивах Арского района. Еще 15 тысяч записей арабской вязью и 28 тысяч записей на латинице — в архивах Апастовского района. Также около 15 тысяч непереведенных записей арабской вязью хранятся в Альметьевске и Чистополе, 39 тысяч записей на латинице — в Актанышском районе.

Работа должна быть выполнена в четыре этапа: 80 тысяч записей необходимо загрузить в единый реестр до 6 декабря. Еще 100 тысяч записей — до 11 декабря, 150 тысяч — к 16 декабря, а до 21 декабря — более 186 тысяч.

Исполнитель должен сканировать документы, переводить их письменно и трансформировать в стандартный вид электронной карточки, чтобы потом данные легко переносились в Единый госреестр.



Оцифровку завершают уже больше семи лет

В Татарстане об оцифровке записей о рождении, смерти или браке говорят уже около десяти лет. Еще в начале 2013 года управление ЗАГС при кабмине республики отчитывалось, что в цифровой вид переведено около 80% соответствующих документов за период с 1920 по 2008 год.

По сообщениям семилетней давности, Челны оцифровали 99% записей (в новом тендере указано, что там нужно оцифровать всего 13 записей), Тетюшский район — 97%, Бавлинский — 96%.

Уже тогда сообщалось, что в республике не просто загружают сканы документов, а заполняют специальные формы, учитывающие все указанные в документе параметры. Так с оцифрованной записью можно взаимодействовать.

Отмечалось, что это особо сложная работа для большинства специалистов ЗАГС, и все же уже к январю 13-го года удалось оцифровать около 4 600 таких документов.

Но в этом году начальник Управления ЗАГС кабмина Гульшат Нигматуллина рассказала, что перевести в «цифру» необходимо 13 млн документов, из которых пока оцифрованы около 5 миллионов.

«Реальное время» направило в Управление ЗАГС при кабмине запрос о том, сколько документов на сегодня уже удалось оцифровать и загрузить в Единый госреестр.

Евгений Калашников