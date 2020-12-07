В Кремле прокомментировали похороны в Чечне парня, обезглавившего учителя во Франции

В Кремле прокомментировали информацию о похоронах террориста, обезглавившего учителя во Франции. Ранее СМИ сообщили, что в Чечне «с почестями» похоронили юношу, убившего преподавателя за демонстрацию на уроках карикатур на пророка Мухаммеда.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не располагают информацией о похоронах 18-летнего чеченца. «Единственное, что можно сказать с уверенностью, безусловно, речь идет о террористическом акте, который не подлежит ничему, кроме как глубокому осуждению и неприятию», — передает его слова «РИА Новости».



По его словам эта тема — абсолютно однозначная, поскольку речь идет об убийстве и террористе, деяния которого осуждаются и считаются неприемлемыми.

Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова сообщила, что родственники 18-летнего Абдулаха Анзорова доставили его тело в Чечню и похоронили на сельском кладбище в Шалажи по исламским канонам. Как именно прошла прощальная церемония, она не уточнила, передает информагентство.

В середине октября в городе Конфлан-Сент-Онорин в 27 километрах от Парижа обезглавили преподавателя истории в местном колледже. Учитель показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Инцидент произошел на уроке о свободе слова. Французские прокуроры сочли нападение террористическим актом. Президент Франции Эммануэль Макрон также назвал исламистским терактом убийство преподавателя истории. Он заявил, что инцидент — «атака на наши ценности».



Татьяна Леухина