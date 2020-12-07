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Власти Татарстана перечислят победителям конкурса «Лучшая муниципальная практика» 90 млн рублей

13:22, 07.12.2020
Власти Татарстана перечислят победителям конкурса «Лучшая муниципальная практика» 90 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кабмин Татарстана распределил дотации, выделенные победителям конкурса «Лучшая муниципальная практика». 90 млн рублей получат Мамадыш и Исергаповское сельское поселение.

Первый получит 75 млн, второй — 15 млн, следует из документа.

Бюджет Татарстана получил эти деньги из федерального по распоряжению правительства РФ от 26 октября. Решение на уровне республиканских властей принято 4 декабря. Постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Ранее глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин поздравлял Исергаповское сельское поселение с победой в конкурсе.

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