Победа села из Татарстана в конкурсе и фото с Сергачевым: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 14 октября
Глава Алькеевского района Александр Никошин выложил фото с заседания комиссии по профилактике правонарушений.
Руководитель Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин поздравил Исергаповское сельское поселение с победой во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Призовой фонд составил 15 миллионов рублей. Как распорядиться деньгами — решат жители поселения.
Глава Дрожжановского района Марат Гафаров сегодня поделился с подписчиками «осенней» фотографией и пожелал жителям района отличного дня.
Руководитель Чистопольского района Дмитрий Иванов сообщил подписчикам о включении в официальный реестр резидентов ТОСЭР «Чистополь» двух предприятии.
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Министерство экономического развития Российской Федерации включило в официальный реестр резидентов ТОСЭР «Чистополь» предприятия : ООО «САР» — проект по производству панельных ограждений из сетки 3D ООО «КОЛИЗЕЙ» — производство кирпича, шпаклевки и штукатурки. Поздравляем резидентов! #Чистополь#ЧМР#ТОСЭР
Руководитель Нижнекамского района Айдар Метшин выложил фото с обладателем Кубка Стэнли, уроженцем Татарстана — Михаилом Сергачевым.
Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин выложил памятку по профилактике COVID-19.
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