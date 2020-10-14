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Победа села из Татарстана в конкурсе и фото с Сергачевым: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 14 октября

20:10, 14.10.2020
Победа села из Татарстана в конкурсе и фото с Сергачевым: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 14 октября
Фото: instagram.com/aidarmetshin

Глава Алькеевского района Александр Никошин выложил фото с заседания комиссии по профилактике правонарушений.

Руководитель Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин поздравил Исергаповское сельское поселение с победой во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Призовой фонд составил 15 миллионов рублей. Как распорядиться деньгами — решат жители поселения.

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров сегодня поделился с подписчиками «осенней» фотографией и пожелал жителям района отличного дня.

Руководитель Чистопольского района Дмитрий Иванов сообщил подписчикам о включении в официальный реестр резидентов ТОСЭР «Чистополь» двух предприятии.

Руководитель Нижнекамского района Айдар Метшин выложил фото с обладателем Кубка Стэнли, уроженцем Татарстана — Михаилом Сергачевым.

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин выложил памятку по профилактике COVID-19.

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