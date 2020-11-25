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«Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд в ФНЛ

16:14, 25.11.2020
«Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд в ФНЛ
Фото: vk.com/fcneftekhimik

«Нефтехимик» дома проиграл «Нижнему Новгороду» (0:1) в матче 24-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Единственный мяч был забит на 71-й минуте игры. Автором гола стал полузащитник Николай Калинский.

Это пятое поражение подряд «Нефтехимика» в матчах ФНЛ. Ранее команда Юрия Уткульбаева проиграла «Велесу» (1:3), «СКА-Хабаровску» (2:3) и «Енисею» (0:1).

После 24 сыгранных туров в активе «Нефтехимика» осталось 37 очков и седьмая строчка в турнирной таблице.

Напомним, по итогам октября Уткульбаев был признан лучшим тренером прошедшего месяца.

СпортФутбол Татарстан
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