«Зениту» предложили забрать Газизова в случае его увольнения из «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предложил питерскому «Зениту» обратить внимание на генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова. Он полагает, что питерцам стоит пригласить функционера в случае его увольнения из московского клуба.

— Газизов нужен «Зениту», потому что не тратит и не дает никому обмануть хозяина. Для них он то, что надо. Он смотрел бы там за каждой копейкой, и всякие проходимцы не смогли бы обувать нашу госкорпорацию на такие огромные деньги.

— То есть «Зениту» надо забирать Газизова?

— А почему нет? Нормальный ход. Будь я на месте «Зенита», так бы и поступил. Представляете, как это выглядит в их имиджевом противостоянии со «Спартаком». Какой это сильнейший ход был бы, — считает Червиченко.

Фото: fclmnews.ru

Напомним, ранее сообщалось, что Газизов может покинуть «Спартак» в ближайшее время. По некоторым данным, функционером интересуется московский «Локомотив», который намерен заменить действующего главу клуба Василия Кикнадзе.

Накануне Газизов подтвердил, что казанский «Рубин» обращался в «Спартак» с предложением о покупке полузащитника Остона Урунова.