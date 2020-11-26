Газизов зимой может покинуть пост гендиректора «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может уйти со своего поста зимой. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, такое решение связано с назначением нового спортивного директора клуба, которым стал Дмитрий Попов. После его прихода у Газизова сократились полномочия в структуре «Спартака».

Дмитрий Попов. Фото: spartak.com

Ожидается, что Попов будет курировать вопросы, связанные с основной командой и академией клуба. В том числе трансферные дела.

Напомним, Газизов стал гендиректором «Спартака» летом нынешнего года, сменив на этом посту Томаса Цорна.