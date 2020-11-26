Газизов зимой может покинуть пост гендиректора «Спартака»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может уйти со своего поста зимой. Об этом сообщает «РБ-Спорт».
По данным источника, такое решение связано с назначением нового спортивного директора клуба, которым стал Дмитрий Попов. После его прихода у Газизова сократились полномочия в структуре «Спартака».
Ожидается, что Попов будет курировать вопросы, связанные с основной командой и академией клуба. В том числе трансферные дела.
Напомним, Газизов стал гендиректором «Спартака» летом нынешнего года, сменив на этом посту Томаса Цорна.СпортФутбол
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