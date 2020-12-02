Газизов может заменить Кикнадзе на посту гендиректора «Локомотива»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может перейти на аналогичную работу в «Локомотив», сообщает «Чемпионат».

По данным источника, представители клуба обсуждали с функционером возможное сотрудничество. Предполагается, что в «Локомотиве» Газизов заменит Василия Кикнадзе, занимающего должность генерального директора.

Василий Кикнадзе. Фото: vk.com/fclokomotiv

«Если Газизов уйдет из «Спартака», «Локомотив» может позвать его на место Кикнадзе, позиции которого в последнее время не очень крепки. Пока «Локо» и Газизов не вели переговоры, но стороны обсудили возможность сотрудничества», — прокомментировал ситуацию источник «Чемпионата».

Напомним, накануне «Локомотив» проиграл «Ред Булл Зальцбургу» (1:3) и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов по футболу.

Ранее сообщалось, что Газизов может быть уволен с поста гендиректора «Спартака», куда был назначен летом нынешнего года.