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Газизов подтвердил, что «Рубин» сделал предложение «Спартаку» по Урунову

12:37, 06.12.2020
Газизов подтвердил, что «Рубин» сделал предложение «Спартаку» по Урунову
Фото: spartak.com

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил, что казанский «Рубин» сделал предложение по узбекскому полузащитнику Остону Урунову.

— Прислал ли «Рубин» оффер по Урунову?

— Да, — ответил Шамиль Газизов «Чемпионату».

В нынешнем сезоне Урунов принял участие в семи матчах РПЛ и результативными действиями не отметился .

Напомним, ранее появилась информация, что казанцы хотят подписать хавбека в январе. В августе «Спартак» приобрел его у «Уфы» за 2 млн евро.

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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