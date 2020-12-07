В Казани эвакуировали гимназию из-за ложного срабатывания датчика пожарной сигнализации

В Казани эвакуировали гимназию №11 по ул. Начальной, 15 из-за ложного срабатывания датчика пожарной сигнализации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о срабатывании поступило сегодня в 08.53. До прибытия пожарных персонал эвакуировал 230 детей в соседний корпус.

Прибывшие пожарные выяснили, что срабатывание было ложным и произошло в кабинете на втором этаже.

«В 09.23 после осмотра помещений школы силам и средствам дан отбой, вызов ложный. Учебный процесс возобновлен», — сообщили в МЧС.

Напомним, в сентябре в Набережных Челнах эвакуировали 120 школьников и 10 сотрудников школы №60 — из-за короткого замыкания в электрощитовой сработала сигнализация.