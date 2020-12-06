Татарстан накрыло опасной аномальной волной холода

Аномальные морозы



Гидрометцентр России предупредил власти Татарстана и еще ряда регионов страны об опасном погодном явлении. Речь об аномальной волне холода, которая накрыла нашу республику, а также Астраханскую, Оренбургскую, Самарскую, Тамбовскую, Воронежскую области.

По данным федеральных синоптиков, в ближайшие дни в Татарстане и в этих регионах столбик термометра опустится на 7—10 градусов ниже нормы, отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, такое аномальное падение зимних температур на долгое время считается опасным явлением и называется «волной холода».

— Экстренная информация — штормовое предупреждение в связи с холодной погодой в ряде регионов. Это так называемая волна холода, — пояснил Вильфанд, добавив, что Гидрометцентр уже направил эту информацию властям и коммунальным службам регионов, чтобы минимизировать последствия, — Если длительный период температура ниже нормы больше, чем на 7 градусов, — это опасное явление, нужно к этому готовиться, обеспечивать заранее производственные и жилые помещения теплом.

Авария оставила без тепла 50 тысяч елабужан



Аномальные морозы уже привели к крупному коммунальному ЧП в Татарстане. Накануне в Елабуге из-за аварии без тепла остались 220 многоквартирных домов и 50 тысяч жителей. Как сообщили в МЧС РТ, в городе произошел прорыв теплотрассы в районе дома 3 по ул. Гиззата. Население города предупредили об аварийной ситуации СМС-оповещением.

В Елабуге из-за коммунальной аварии без тепла остались 220 многоквартирных домов. Фото: МЧС РТ

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил провести проверку причин аварии и дать оценку действиям коммунальных служб и ответственных организаций. Уже к трем часам ночи аварийно-восстановительные работы завершили, и теплоснабжение Елабуги было восстановлено в полном объеме.

Серьезные коммунальные аварии произошли и в других регионах, куда пришла волна холода. Так, в Самаре десяток многоквартирных домов остался без воды, в регионе из-за аномальных морозов продлили «оранжевый» уровень опасности. В Воронеже объявили штормовое предупреждение и развернули пункты обогрева для военных.

Под Астраханью аварийное отключение произошло в 14 населенных пунктах. В Орске (Оренбургская область) в результате прорыва водопровода затопило три улицы.

В МЧС РТ накануне также предупредили татарстанцев об аномально холодной погоде, установившейся в республике до 10 декабря. Фото Максима Платонова

Морозы сменятся туманом и снова морозами



В МЧС РТ накануне также предупредили татарстанцев об аномально холодной погоде, установившейся в республике до 10 декабря. Главам районов, руководителям министерств и ведомств направлено письмо о необходимости снизить риски возникновения ЧС — из-за морозов вероятность аварий на объектах энергетического комплекса и коммунальной сферы, техногенных пожаров и отравлений людей угарным газом возрастает в разы.

Кроме того, возможны случаи переохлаждения и обморожения среди населения, а также ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, говорится в обращении.

По данным татарстанских синоптиков, республика, как и большая часть европейской территории России, все еще под влиянием обширного антициклона. В эти дни похолодает до 20—25 градусов мороза. В отдельных районах ожидается до -28°С, что на 9—16 градусов ниже климатической нормы.

Возможны случаи переохлаждения и обморожения среди населения, а также ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки. Фото Олега Тихонова

Сегодня утром в Управлении Гидрометцентра республики сообщили о новом ухудшении погодных условий: ночью и утром 7 декабря в отдельных районах Татарстана ожидается туман.



Завтра днем в Казани переменная облачность, воздух прогреется до -10... -12˚, ночью похолодает до -16... -18˚, при прояснениях до -21˚.



По Татарстану 7 декабря преимущественно без осадков, местами туман, изморозь. Днем максимальная температура воздуха -8... -13, местами до -16. Ночью минимальная температура воздуха -14... -19, при прояснениях до -21... -26. На дорогах гололедица.



Во вторник татарстанские метеорологи также прогнозируют аномально холодную погоду. В этот день преимущественно без осадков, минимальная температура воздуха ночью -15... -20˚, при прояснениях до -25˚, максимальная температура днем -9... -14˚. На дорогах гололедица.

Василя Ширшова