В Нижнекамске продолжается строительство ТЦ «Рамус Молл», фитнес-центра и терм

В Нижнекамске по-прежнему реализуются несколько крупных инвестпроектов. Например, продолжается строительство одного из крупнейших в республике торговых центров — «Рамус Молл».

Также рабочие возводят гостиничный комплекс «Скайлюкс», фитнес центр «Х-fit», Нижнекамские термы и прочее. Как рассказал замглавы исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев, отклонения по срокам окончания строительства будут незначительными.

Промпарк Нижнекамск в этом году расширится на 15 га, которые освоят пять резидентов, передает пресс-служба администрации района.

«Также ведётся проектирование масштабного инвестиционного проекта по производству коммерческих холодильников «Умные машины», который позволит создать 1300 новых рабочих мест», — заявил Радмир Беляев.

В индустриальном парке «Пионер» ожидается запуск производства закалённого стекла для бытовой техники.

Напомним, в прошлом году на Российском инвестфоруме в Сочи мэр Нижнекамска Айдар Метшин и бизнесмен из Удмуртии Юрий Бычков подписали инвестконтракт о строительстве комплекса «Нижнекамские термы». Проект оценивался в 370 млн рублей.