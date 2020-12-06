Эксперт оценил дом в казанском ЖК «Молодежный» в 773 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «ЖК «Молодежный» опубликовал отчет оценщика по одному из домов жилого комплекса. Стоимость 190-квартирного дома составляет 773 млн рублей.

Сообщение об оценке дома высотой 14—16 этажей опубликовано в реестре сведений о банкротстве.

Ранее сообщалось, что в Казани сдан долгострой «ФОНа» в ЖК «Молодежный», который начали строить в 2012 году. Отмечалось, что 175 из 190 квартир этого дома принадлежат дольщикам.