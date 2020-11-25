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В Казани сдали второй проблемный дом ЖК «Молодежный»

14:47, 25.11.2020
В Казани сдали второй проблемный дом ЖК «Молодежный»
Фото: kzn.ru

В Казани сдали еще один проблемный дом ЖК «Молодежный» на Ноксинском спуске. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Строительство 14—16-этажного дома началось в 2012 году. Из-за банкротства компании «ФОН» стройка остановилась. Работы возобновились лишь в 2018 году. Часть их них выполнило ООО «ГК «СК Строй», достраивал объект «Ак таш».

Фото: kzn.ru

В трехсекционном доме 190 квартир в черновой отделке, из них 175 квартир в доме принадлежат дольщикам. Кроме этого, здесь предусмотрены офисные помещения площадью почти 837 кв. м.

Ранее «Реальное время» сообщало о проверке Госстройнадзора Татарстана в отношении второго долгостроя ЖК «Молодежный».

Ольга Плешкова
ОбществоНедвижимость Татарстан
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