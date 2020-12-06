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«Уфа» под руководством Докампо на выезде обыграла «Ростов»

17:17, 06.12.2020 1
«Уфа» под руководством Докампо на выезде обыграла «Ростов»
Фото: vk.com/fcrostov

«Уфа» в гостях обыграла «Ростов» (1:0) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Решающим стал гол, забитый на 70-й минуте игры. Автором голевого удара стал Комнен Андрич, реализовавший передачу Олега Данченко, арендованного у казанского «Рубина».

Благодаря этой победе «Уфа» набрала 13 очков и ушла из зоны прямого вылета из РПЛ.

Отметим, что в матче с «Ростовом» уфимцами руководил экс-тренер «Рубина» Эдуардо Докампо из-за недомогания главы тренерского штаба клуба Рашида Рахимова.

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:29
    Браво Уфа,БРАВО ДАНЧЕНКО,ПЛИЕВ,ДО КАМПО!!!
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