«Уфа» под руководством Докампо на выезде обыграла «Ростов»

«Уфа» в гостях обыграла «Ростов» (1:0) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Решающим стал гол, забитый на 70-й минуте игры. Автором голевого удара стал Комнен Андрич, реализовавший передачу Олега Данченко, арендованного у казанского «Рубина».

Благодаря этой победе «Уфа» набрала 13 очков и ушла из зоны прямого вылета из РПЛ.

Отметим, что в матче с «Ростовом» уфимцами руководил экс-тренер «Рубина» Эдуардо Докампо из-за недомогания главы тренерского штаба клуба Рашида Рахимова.