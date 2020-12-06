Докампо будет руководить «Уфой» вместо Рахимова в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов пропустит матч 17-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Рулевой башкирской команды почувствовал недомогание и не прилетел в Ростов-на-Дону. У Рахимова поднялось артериальное давление, сейчас тренеру стало получше и вскоре он вернется к работе.

Вместо него «Уфой» в игре с «Ростовом» будет руководить экс-тренер «Рубина» Эдуардо Докампо. Испанец отвечает в тренерском штабе Рахимова за аналитику.

Встреча между «Ростовом» и «Уфой» состоится сегодня в 14:00 по мск.

Напомним, накануне в возрасте 83 лет скончался известный советский футболист Виктор Понедельник.