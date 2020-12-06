Новости спорта

11:10 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Докампо будет руководить «Уфой» вместо Рахимова в матче с «Ростовом»

10:55, 06.12.2020
Докампо будет руководить «Уфой» вместо Рахимова в матче с «Ростовом»
Фото: vk.com/ufafc

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов пропустит матч 17-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Рулевой башкирской команды почувствовал недомогание и не прилетел в Ростов-на-Дону. У Рахимова поднялось артериальное давление, сейчас тренеру стало получше и вскоре он вернется к работе.

Вместо него «Уфой» в игре с «Ростовом» будет руководить экс-тренер «Рубина» Эдуардо Докампо. Испанец отвечает в тренерском штабе Рахимова за аналитику.

Встреча между «Ростовом» и «Уфой» состоится сегодня в 14:00 по мск.

Напомним, накануне в возрасте 83 лет скончался известный советский футболист Виктор Понедельник.

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем