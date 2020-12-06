В Дербышках потушили пожар в частном доме — фото и видео
В Дербышках на улице Трудящихся, 27 потушили одноэтажный кирпичный частный дом. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану.
Сообщение о возгорании дома поступило в 11.46. Пожарные прибыли на место происшествия в 11.53, к 12.30 пожар удалось ликвидировать.
Возгорание охватило чердак здания, под крышей которого были расположены дом, баня и гараж.
Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.
Напомним, что ночью 5 декабря в Татарстане произошло два пожара, есть пострадавшие.
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