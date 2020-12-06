В Дербышках потушили пожар в частном доме — фото и видео

Фото: ГУ МЧС по РТ

В Дербышках на улице Трудящихся, 27 потушили одноэтажный кирпичный частный дом. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану.

Сообщение о возгорании дома поступило в 11.46. Пожарные прибыли на место происшествия в 11.53, к 12.30 пожар удалось ликвидировать.

Фото: ГУ МЧС по РТ

Возгорание охватило чердак здания, под крышей которого были расположены дом, баня и гараж.

Фото: ГУ МЧС по РТ

Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.

Фото: ГУ МЧС по РТ

Напомним, что ночью 5 декабря в Татарстане произошло два пожара, есть пострадавшие.



Татьяна Демина