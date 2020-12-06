Минувшей ночью в Татарстане произошло два пожара, есть пострадавшие

Фото: ГУ МЧС по РТ

Ночью 5 декабря в Татарстане произошла два пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Так, в Казани на улице Ю.Фучика, 83 в квартире на девятом этаже произошло возгорание мебели. Площадь горения составила 1,5 кв. метра.

Фото: ГУ МЧС по РТ

Сообщение о возгорании в Казани поступило в 21.24 (мск) 5 декабря. На пожаре пострадал мужчина, он доставлен в больницу.

В Елабуге по улице Автомобилистов, 4 в квартире на девятом этаже произошло возгорание. Хозяин квартиры потушил пожар самостоятельно. 35-летний мужчина получил ожоги и доставлен в больницу.

Фото: ГУ МЧС по РТ

Причины пожара в Елабуге установят пожарные дознаватели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Фото: ГУ МЧС по РТ

Татьяна Демина