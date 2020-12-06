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Правительство РФ выделит почти 500 млн рублей на строительство школ в Казани

12:30, 06.12.2020
Правительство РФ выделит почти 500 млн рублей на строительство школ в Казани
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан получит более 493 млн рублей из федерального бюджета на строительство новых школ. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Планируется, что образовательные учреждения возведут рядом с новыми жилыми районами Казани.

Субсидия выделена также Челябинской области. Ее размер составил 60 млн рублей.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В июле 2020 года Кабмин РФ также выделил деньги на строительство школ в регионах России. Субсидию общим размером более 6 млрд рублей получили 20 субъектов, в том числе Татарстан.

Напомним, что в сентябре в Казани открыли полилингвальный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию», где дети смогут учиться на русском, татарском и английском языках.

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктураОбразование Татарстан
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