Национальный совет ВКТ объявил 2021 год «Годом единства татарского народа»

Фото: Максим Платонов

Национальный совет Всемирного конгресса татар объявил 2021 год «Годом единства татарского народа». Об этом сообщает пресс-служба ВКТ.

Планируется, что в дальнейшем нацсовет ВКТ будет присваивать название каждому году.

На заседание также было объявлено, что в следующем году Всемирный конгресс татар будет действовать в рамках утвержденной программы «Татары: стратегия действия». Организацией запланировано 352 мероприятия.

Напомним, что в сентябре президент Татарстана в ходе послания Госсовету Татарстана предложил объявить следующий, 2021 год Годом сохранения родных языков и народного единства.



Татьяна Демина