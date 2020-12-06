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Национальный совет ВКТ объявил 2021 год «Годом единства татарского народа»

08:15, 06.12.2020 2
Национальный совет ВКТ объявил 2021 год «Годом единства татарского народа»
Фото: Максим Платонов

Национальный совет Всемирного конгресса татар объявил 2021 год «Годом единства татарского народа». Об этом сообщает пресс-служба ВКТ.

Планируется, что в дальнейшем нацсовет ВКТ будет присваивать название каждому году.

На заседание также было объявлено, что в следующем году Всемирный конгресс татар будет действовать в рамках утвержденной программы «Татары: стратегия действия». Организацией запланировано 352 мероприятия.

Напомним, что в сентябре президент Татарстана в ходе послания Госсовету Татарстана предложил объявить следующий, 2021 год Годом сохранения родных языков и народного единства.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:39
    Татар хам башка урыс булмаган телларне якларга кирак. Татарлар татарча аралашырга кирак.Матур итеп. Дамир.
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  • Анонимно 09:16
    А чем не един, так называемый татарский народ?
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