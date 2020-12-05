В Татарстане завершается реализация программ жилищного строительства

В Татарстане на завершающей стадии находится реализация госпрограмм 2020 года в сфере жилищного строительства. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ Рустама Минниханова.

Так, по программе соципотеки в республике на сегодняшний день в эксплуатацию введено 98 из 130 запланированных домов, или 179,2 из 273,5 тыс. кв. метров. Оставшиеся 32 дома находятся в высокой степени готовности, заверил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

По программе строительства инвестиционного жилья сдано 139 из 177 запланированных объектов. Оставшееся жилье проверяет Госстройнадзор РТ.

Фото: realnoevremya.ru

По программе индивидуального жилищного строительства в РТ в эксплуатацию введены 10 244 из 10 680 запланированных объектов.

Напомним, в Татарстане полностью выполнили годовой план по обеспечению жильем многодетных семей.





Татьяна Демина