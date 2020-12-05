«Здание сейчас непригодно для обучения»: студенты Казанского института культуры пожаловались на ремонт

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Студентка Казанского государственного института культуры пожаловалась на непригодные для учебы условия из-за ремонта в здании. Обращение опубликовано в соцсетях.

«Институт на данный момент просто издевается над студентами, заставляя ходить на учебу в здание, которое сейчас просто непригодно для обучения. Уже с начала ноября в институте идут строительные работы. Прямо во время занятий. Когда ремонтировались учебные аудитории, нас отправляли на дистанционное обучение. Сейчас ремонтируют коридоры, меняют полы, окна, но возвращать на дистанционное обучение отказываются», — написала студентка.

По ее словам, студенты жалуются ректору, «но руководство института не считает нужным прерывать очное обучение».

«В институте нет гардероба, закрыты буфет, столовая, позавчера не работал даже туалет, хотя люди в институте находятся с 8.30 до 17.00. Частично отключено отопление. Вчера и сегодня меняли старые рамы, выбивали окна кувалдой. В институте холодно и валяются осколки стекла, повсюду пыль — дышать просто невозможно. Также меняют пол, из него торчат неприкрытые гвозди. Постоянный шум из-за дрелей», — отметила студентка.

В пресс-службе Минобрнауки РТ «Реальному времени» сообщили, все вузы Казани не финансируются и не относятся к ведомству.

Напомним, в сентябре студенты КФУ пожаловались на удручающее состояние общежития на улице Бутлерова. В университете рассказали, что ремонт в здании идет и постепенно оно преображается.

