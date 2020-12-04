Россия разорвет соглашение по налогам с Нидерландами
Минфин РФ объявил о запуске процесса денонсации налогового соглашения с Нидерландами. Российские и голландские власти не договорились по изменениям в документ.
«Подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны», — сообщает пресс-служба министерства.
По данным Минфина, только за последние три года из России в Нидерланды были выведены около 1,2 трлн рублей.
Сейчас компании могут выводить деньги уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%. Российские власти пытаются довести ставку до 15%, но пока переговоры с Амстердамом зашли в тупик.
Чтобы разорвать соглашение с голландской стороной Минфину потребуется провести соответствующий закон через Госдуму.
Ранее Россия перезаключила подобные соглашения с Мальтой и Кипром на своих условиях. При этом в случае с Кипром, Минфину пришлось сначала запустить аналогичную процедуру денонсации.ЭкономикаОбществоВласть
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