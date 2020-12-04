Россия разорвет соглашение по налогам с Нидерландами

Фото: Игорь Самохвалов / "Парламентская газета"

Минфин РФ объявил о запуске процесса денонсации налогового соглашения с Нидерландами. Российские и голландские власти не договорились по изменениям в документ.

«Подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны», — сообщает пресс-служба министерства.

По данным Минфина, только за последние три года из России в Нидерланды были выведены около 1,2 трлн рублей.

Фото: Илья Репин (архив)

Сейчас компании могут выводить деньги уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%. Российские власти пытаются довести ставку до 15%, но пока переговоры с Амстердамом зашли в тупик.

Чтобы разорвать соглашение с голландской стороной Минфину потребуется провести соответствующий закон через Госдуму.

Ранее Россия перезаключила подобные соглашения с Мальтой и Кипром на своих условиях. При этом в случае с Кипром, Минфину пришлось сначала запустить аналогичную процедуру денонсации.