Россия и Мальта пересмотрят конвенцию об избежании двойного налогообложения

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил проект протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на сайте правительства РФ.

Нововведения к Конвенции касаются увеличения налога у источника в отношении дивидендов и процентов до 15%. Пересмотр договоров с иностранными партнерами ведется по поручению президента России Владимира Путина.

Правительство утвердило перечень исключений, когда в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготный режим — ставка налога в размере 5%. Режим будет распространяться на институциональные инвестиции, а также публичные компании, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года.

Переговоры с Мальтийской стороной поручено провести Минфину России.

Напомним, что 8 сентября Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

