В Казани пройдет чемпионат мира по поясной борьбе

В Казани пройдет XVIII чемпионат мира по борьбе на поясах. Соревнования состоятся с 11 по 12 декабря во Дворце единоборств «Ак Барс».

На турнир приедут около 150 спортсменов из 31 страны. Татарстан на соревнованиях представят 13 борцов, включенных в состав сборной России.

В вольном стиле примут участие и мужчины, и женщины. На «классике» ожидается участие только борцов мужского пола.

Фото: minsport.tatarstan.ru

Участники получат доступ только при наличии отрицательного результата теста на COVID-19.

Напомним, ранее стало известно о проведении в Казани в 2021 году сразу трех чемпионатов Европы в классе ВМХ.