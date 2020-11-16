Вице-президент UEC: «Планируем провести в Казани в 2021 году три чемпионата Европы в классе ВМХ»

Вице-президент Европейского союза велосипедистов (UEC) Александр Гусятников рассказал о планах проведения трех чемпионатов Европы в Казани по велоспорту.

«Хотелось бы, чтобы на государственном уровне больше внимания уделялось массовому велоспорту. Хотя перспективы все-таки есть: мы планируем провести в Казани в 2021 году три чемпионата Европы в классе ВМХ, где есть три различные площадки для этого интересного и зрелищного спорта, который пользуется популярностью среди детей, подростков и взрослых», — сказал Гусятников.

Напомним, в сентябре нынешнего года в Казани прошли первые Всероссийские уличные игры. Соревнования состоялись в новом экстрим-парке «Урам», который был открыт в конце августа.

Ранее министр спорта РТ Владимир Леонов сообщил, что министерство ведет переговоры о возможном проведении в столице Татарстана чемпионата Европы по BMX и первенства мира по скейтбордингу.

