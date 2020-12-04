Депутат Милонов предложил вдвое сократить квоту иностранцев в РПЛ

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с предложением ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он считает, что иностранные футболисты угрожают будущему российского футбола.

«Я считаю, нам надо принять решение и избавиться от легионеров. Сократить их долю, а не увеличить. Не надо идти на поводу хотело клубов, а наоборот: в два раза сократить число иностранных футболистов. Пускай тренеры и функционеры ищут талантливых российских футболистов. Можно брать и из союзных государств — белорусов, армян и других. Они тоже готовы. Если мы продолжим вкладывать в легионеров, которых у нас толпа, они как в «Артеке» бегают, тогда никакого отечественного футбола не будет», — сказал Милонов.

Фото: assembly.spb.ru

Депутат заявил, что российские клубы тратят слишком большие деньги на не самых лучших иностранных футболистов.



«Мы покупаем в наш чемпионат за безумные деньги люксовый секонд-хэнд. Но эти дорогие золоченые тельцы бегать и играть не умеют. Какая разница с кем проигрывать? Может быть, лучше своих поставить? Наши игроки, может быть, поиграют не только за деньги, но и за совесть. Сначала проиграют, потом научатся, привыкнут», — считает Милонов.

Напомним, ранее сразу два клуба РПЛ потеряли шансы на выход в весеннюю часть еврокубков. Питерский «Зенит» занял четвертое место в своей группе в Лиге чемпионов, а ЦСКА уступил австрийскому «Вольфсбергу» (0:1) и вылетел из розыгрыша Лиги Европы. «Локомотиву» необходимо в последнем туре обыграть немецкую «Баварию», чтобы иметь возможность бороться за еврокубки.

На данный момент в РПЛ работает лимит на легионеров 8+17. По нему в заявку команды на турнир могут войти лишь 8 иностранных футболистов, при этом игроки из союзных государств не считаются легионерами.

