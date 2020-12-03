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ЦСКА вылетел из розыгрыша Лиги Европы, уступив дома «Вольфсбергу»

22:48, 03.12.2020
ЦСКА вылетел из розыгрыша Лиги Европы, уступив дома «Вольфсбергу»
Фото: vk.com/pfc_cska

ЦСКА дома уступил австрийскому «Вольфсбергу» (0:1) в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы по футболу.

Единственный мяч был забит на 22-й минуте после дальнего удара Визингера.

После 5 сыгранных матчей в активе ЦСКА осталось 3 очка. Команда Гончаренко потеряла все шансы на выход в плей-офф турнира за тур до конца группового этапа.

Фото: vk.com/pfc_cska

В последнем матче в зимней части Лиги Европы армейцы сыграют с загребским «Динамо».

Напомним, ранее из розыгрыша Лиги чемпионов выбыли «Локомотив» и «Зенит».

ЦСКА (Россия) — «Вольфсберг» (Австрия) — 0:1 (0:1)
Голы:
0:1 — 22, Визингер.

СпортФутбол
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