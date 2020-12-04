Экологи подтвердили, что у лицея №7 в Казани есть свалка

В Казани экологи обследовали территорию дома 49 по проспекту Ямашева Ново-Савиновского района после жалоб очевидцев на несанкционированную свалку.

Фото: eco.tatarstan.ru

Выяснилось, что на этом участке снесли гаражи, после этого остался неубранный мусор. Отходы от сноса и разборки зданий захламили территорию на общей площади 32 кв. м, объем мусора составил 9,3 куб. м, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Фото: eco.tatarstan.ru

Экологи направили запрос в управление Росреестра по РТ чтобы найти правообладателя земельного участка и отправили извещение в администрацию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов исполнительного комитета Казани для совместного осмотра территории и составления протокола.

2 декабря очевидцы засняли свалку мусора после сноса гаражей у лицея №7, во дворе по пр. Ямашева, 49. Видео прислал в редакцию «Реального времени» правозащитник Еркен Сарсембаев. В пресс-службе Минэкологии Татарстана вчера сообщили, что никакой свалки на месте нет. Позже обнаружилось, что речь идет о свалке, которая была у детского сада, с тыла ОП «Ямашевский».



Татьяна Леухина