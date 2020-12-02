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Минэкологии РТ: завтра экологи выедут на место свалки у лицея №7 в Казани

17:38, 02.12.2020 1
Минэкологии РТ: завтра экологи выедут на место свалки у лицея №7 в Казани
Фото: скриншот

Сегодня в Казани очевидцы засняли свалку мусора после сноса гаражей у лицея №7, во дворе по улице Ямашева, 49. Видео, которое прислал в редакцию «Реального времени» правозащитник Еркен Сарсембаев, опубликовано на youtube-канале «Народный контроль России».

В пресс-службе Минэкологии РТ «Реальному времени» сообщили, что центральное территориальное управление выезжало на улицу Ямашева 24 ноября и место было убрано. В доказательство министерство прислало фотографию территории, где мусора уже нет. Позже выяснилось, что речь идет о свалке, которая была рядом с лицеем, у детского сада, с тыла ОП Ямашевский.

Фото: Минэкологии РТ

Завтра специалисты Минэкологии выедут на место для проверки местности на предмет свалки около лицея.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:58
    По моему мнению! последствие массовой ликвидациями гнилых и старых гаражей в г. Казани стала целой проблемой для горожан города. Как будто после бомбёжки, остаётся горы мусора, и это долгое время не убирают.
    Данный факт может свидетельствовать, что власти г. Казани крайне неудовлетворительно и необдумано подготовились к сносу гаражей.
    На лицо безответственность, бесконтрольность и разгильдяйство со стороны чиновников.
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