Минэкологии РТ: завтра экологи выедут на место свалки у лицея №7 в Казани

Фото: скриншот

Сегодня в Казани очевидцы засняли свалку мусора после сноса гаражей у лицея №7, во дворе по улице Ямашева, 49. Видео, которое прислал в редакцию «Реального времени» правозащитник Еркен Сарсембаев, опубликовано на youtube-канале «Народный контроль России».

В пресс-службе Минэкологии РТ «Реальному времени» сообщили, что центральное территориальное управление выезжало на улицу Ямашева 24 ноября и место было убрано. В доказательство министерство прислало фотографию территории, где мусора уже нет. Позже выяснилось, что речь идет о свалке, которая была рядом с лицеем, у детского сада, с тыла ОП Ямашевский.

Фото: Минэкологии РТ

Завтра специалисты Минэкологии выедут на место для проверки местности на предмет свалки около лицея.