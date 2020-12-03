В Татарстан на следующей неделе поступит первая партия вакцины от COVID-19 «Спутник V»

В Татарстан на следующей неделе поступит первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в размере около 3,7 тыс. доз. Вакцинирование будут проводить 40 медучреждении республики, рассказала «Реальному времени» заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

— Скажу точно, что мы на следующей неделе 100% получаем первую партию вакцины от COVID-19! И мы уже проинформировали Минздрав России и [федеральный оперативный] штаб, что мы готовы, потому что там есть определенные требования. И 40 медучреждений Татарстана будут проводить вакцинирование от коронавируса.



Фото: twitter.com/sputnikvaccine

Прививку от коронавируса будут делать на добровольной основе. В Минздраве Татарстана также ждут вакцину «Спутник V».

Вчера президент России Владимир Путин распорядился приступить к массовой вакцинации населения от коронавируса на следующей неделе.



Все подробности — в материале «Реального времени».