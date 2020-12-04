В Казани прокурор запросил 5 лет колонии для ВИП-коммунальщика из Высокой Горы

Фото: "Реальное время"

В Вахитовском райсуде Казани завершились прения по делу о коммерческой взятке экс-руководителя АО «Высокогорские коммунальные сети» Руслана Алиева. Гособвинитель Степан Спиридонов просил наказать подсудимого 5,5 года колонии общего режима со штрафом в 600 тыс. рублей (10-кратный размер взятки), сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Вахитовского района.



В качестве дополнительного наказания за коммерческий подкуп прокурор просил установить временный запрет Алиеву занимать руководящие должности в коммерческих компаниях.

Сам подсудимый вину признал частично. В прениях он просил квалифицировать его действия не по пункту «в» части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп — незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за незаконные действия), а по части 6 той же статьи, предусматривающей ответственность за такое же получение средств руководителем, но за действия (бездействие) в рамках его полномочий. В этом случае Алиев сможет рассчитывать на наказание до 5 лет лишения свободы, а то и условный срок.

Напомним, Алиева задержали в октябре 2019-го после получения 60 тысяч рублей у магазина «Бюрократ» в Казани. По версии следствия, за несколько дней до этого в высокогорском поселке Озерный контролеры АО «Высокогорские коммунальные сети» выявили незаконную врезку в водопровод и выставили домовладельцу счет на 234 тыс. рублей за неосновательное обогащение при бесплатном пользовании ресурсом. Хозяин дома не нашел эту сумму, но по цепочке знакомых связался с заместителем управляющего АО, а тот, в свою очередь, с Алиевым.

В итоге зам управляющего выступил в качестве посредника и взял у нарушителя 70 тысяч, из которых 10 планировал оставить себе, но был задержан. Вину признал, согласился на участие в оперативном эксперименте и по ранее достигнутой договоренности с Алиевым донес до него 60 тысяч рублей.

На следующей неделе подсудимому ВИП-коммунальщику будет предоставлено право выступить с последним словом. Впрочем, впереди у него еще один судебный процесс — по афере с непереданной взяткой в 7 тысяч рублей.