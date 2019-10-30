Источник: главный коммунальщик Высокой Горы признался во взятке

Фото: «Реальное время»

В Казани у магазина «Бюрократ» после получения 60 тысяч рублей задержан директор АО «Высокогорские коммунальные сети» Руслан Алиев. По версии следствия, эту сумму он получил в качестве взятки за сокрытие ранее выявленной незаконной врезки в сети, сообщают источники «Реального времени».



Передача денег проходила через посредника, роль которого, по данным наших источников, выполнял заместитель Алиева. О том, что за действиями ВИП-коммунальщиков следят сотрудники БЭП, оба узнали уже после задержания.

Уголовное дело по этому факту возбуждено вчера в четвертом отделе Следкома по РТ. Мера пресечения Алиеву пока не избрана.

Источники «Реального времени» среди силовиков утверждают: задержанный руководитель Высокогорских сетей уже признал вину.

В региональном МВД и Следкоме это дело пока не комментируют.

Ранее в Казани за взятку 1,8 млн рублей арестовали оперативника службы собственной безопасности МВД.