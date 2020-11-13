В Татарстане суд рассмотрит дело о непереданной следователям взятке в 7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу о взятке в 7 млн рублей, якобы предназначавшейся следователям за мягкое наказание бывшему гендиректору «Высокогорских коммунальных сетей».

В мошенничестве обвиняются бывший замдиректора того же предприятия и безработный казанец, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в 2015 году обвиняемые попросили у гендиректора 7 млн рублей, чтобы передать их следователям. Однако взятку они никому передавать не собирались и присвоили деньги себе.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Вину фигуранты не признали, отмечают в прокуратуре. Они находятся под арестом. Дело направят на рассмотрение в Высокогорский райсуд.

Ранее «Реальное время» писало, что бывший гендиректор «Высокогорских коммунальных сетей» Айрат Валиуллин отсидел 2,5 года за мошенничество и незаконное предпринимательство. Выйдя на свободу, он рассказал, что его заместитель Руслан Алиев и юрист Олег Рачков забрали деньги, предназначавшиеся для взятки.