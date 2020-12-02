Москва оставила школьников на дистанте до Нового года

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие указа, который предписывает школам перевести учеников на онлайн-обучение. Теперь они останутся на дистанционке до Нового года.

Предыдущая редакция документа предполагала окончание дистанта 6 декабря.

Фото: mos.ru

В соответствии с указом также до окончания второй четверти у учеников средней и старшей школы будет заблокирован льготный проезд в общественном транспорте по социальным картам.