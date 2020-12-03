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Полипропилен «Нижнекамскнефтехима» попал в число лучших товаров России

12:53, 03.12.2020 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 1
Полипропилен «Нижнекамскнефтехима» попал в число лучших товаров России
Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Полипропилен марки РР 7540U ПАО «Нижнекамскнефтехим» признан лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Нефтехимический продукт, выпускаемый на заводе пластиков, удостоился награды в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

В «Нижнекамскнефтехиме» полипропилен марки РР 7540U производят путем сополимеризации пропилена и этилена в присутствии комплексных металлоорганических катализаторов. Полученный продукт обладает повышенной долговременной термостабильностью, стойкостью к термоокислительной деструкции в процессе производства ПП, улучшенными физико-механическими свойствами, повышенным модулем упругости и пластичностью.

Полипропилен марки РР 7540U используют производители упаковки, пластиковых ведер и контейнеров, посуды, деталей автомобилей методом литьевого формования.

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ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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