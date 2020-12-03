В России за сутки выявили 28 145 заразившихся коронавирусом — это новый рекорд

Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 28 145, что является новым рекордом, сообщили в оперштабе. Всего в стране зафиксировали 2 375 546 заболевших.

Коэффициент распространения коронавируса в России опустился ниже единицы впервые с конца августа и составил 0,99.

Число выздоровевших за сутки увеличилось на 29 502, до 1 859 851 человека. Доля поправившихся увеличилась до 78,3%.

За сутки умерло 554 человека, всего — 41 607 пациентов.