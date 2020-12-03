В КФУ рассказали о погоде в конце недели в Татарстане

Фото: Максим Платонов (архив)

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев прокомментировал прогноз погоды Гидрометцентра России на предстоящие дни. Всю неделю Татарстан находится под влиянием обширного антициклона.

«Эта обстановка обеспечит нас низкими температурами, ниже нормы на 7-8 градусов, что аномально», — отметил специалист.

Температурный фон на этой неделе идет по нисходящей, осадков не прогнозируется. В четверг днем температура опустится до -12 градусов, в пятницу до -13, ночью — -16.



Выходные в столице республики ожидаются морозными и солнечными. В субботу днем столбики термометров опустятся до -12 градусов, ночью — минус 17 градусов. В воскресенье днем также похолодает до -12 градусов.

Фото: Олег Тихонов

«Атмосферное давление будет очень высоким — 770 мм ртутного столба, однако плюсом можно назвать то, что резкого перепада давления не предвидится. Погода будет стабильная. Хорошо, что ранее в регионе выпали осадки, уровень снежного покрова в отдельных местах составляет 5 см», — передает его слова пресс-служба КФУ.

В середине ноября Переведенцев сообщал, что в декабре температура воздуха в Татарстане прогнозируется в пределах нормы и составит минус 8—9 градусов.



Татьяна Леухина