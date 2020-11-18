Профессор КФУ рассказал о погоде в Казани предстоящей зимой

Фото: Олег Тихонов

О погоде ближайшей зимой в Казани рассказал завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ профессор Юрий Переведенцев. Так, в декабре температура воздуха будет в пределах нормы, которая составляет минус 8—9 градусов.

«Не приходится ждать суровой зимы... Больше шансов у теплой зимы», — рассказал он.

Самым холодным месяцем может оказаться январь (минус 11—12 градусов).

Февраль и март могут оказаться выше нормы.

Напомним, с 1 января выйдут новые климатические нормы за 1991—2020 годы, от которых будут отталкиваться синоптики при прогнозе погоды. Поэтому прогноз может измениться.