«Локомотив» потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов
«Локомотив» дома проиграл австрийскому «Ред Булл Зальцбург» (1:3) в матче группового раунда Лиги чемпионов по футболу.
Гости забили три мяча уже в первом тайме, один из которых не был засчитан из-за офсайда. После перерыва команды обменялись забитыми голами, что принесло победу австрийской команде.
В активе «Локомотива» осталось 3 набранных очка, и москвичи потеряли все шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. У «Зальцбурга» стало 4 балла и в случае поражения российской команды в последнем туре от «Баварии» австрийский клуб обеспечит себе участие в Лиге Европы.
Напомним, ранее шансы на выход в весеннюю часть Лиги чемпионов потеряли «Зенит» и «Краснодар».
«Локомотив» (Россия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — 1:3 (0:2)
Голы:
0:1- 28, Бериша;
0:2 — 41, Бериша (Койта);
1:2 — 79, Миранчук (с пенальти);
1:3 — 81, Адейеми.
СпортФутбол
Уступаем «Зальцбургу»#UCL | #ЛокоЗальцбург 1:3 pic.twitter.com/ZYstK6DqPk— «Локомотив» (@fclokomotiv) December 1, 2020
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