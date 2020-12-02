«Локомотив» потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов

«Локомотив» дома проиграл австрийскому «Ред Булл Зальцбург» (1:3) в матче группового раунда Лиги чемпионов по футболу.

Гости забили три мяча уже в первом тайме, один из которых не был засчитан из-за офсайда. После перерыва команды обменялись забитыми голами, что принесло победу австрийской команде.

В активе «Локомотива» осталось 3 набранных очка, и москвичи потеряли все шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. У «Зальцбурга» стало 4 балла и в случае поражения российской команды в последнем туре от «Баварии» австрийский клуб обеспечит себе участие в Лиге Европы.

Напомним, ранее шансы на выход в весеннюю часть Лиги чемпионов потеряли «Зенит» и «Краснодар».



«Локомотив» (Россия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — 1:3 (0:2)

Голы:

0:1- 28, Бериша;

0:2 — 41, Бериша (Койта);

1:2 — 79, Миранчук (с пенальти);

1:3 — 81, Адейеми.