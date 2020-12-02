Матч «Локомотива» против «Рубина» рассудит арбитр Карасев

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал имена судей, назначенных на матчи 17-го тура чемпионата РПЛ по футболу.

Матч в Москве между «Локомотивом» и казанским «Рубином» рассудит бригада арбитров во главе с Карасевым. Помогать ему будут Демешко и Гаврилин, а за ВАР ответственным назначены Москалев и Стипиди.

Игру между «Ростовом» и «Уфой» обслужит бригада Кукуляка, а встречу «Динамо» — «Арсенал» отработает Казарцев.

Напомним, ранее стало известно, что полузащитник «Локомотива» Крыховяк сдал положительный тест на коронавирус.