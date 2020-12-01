Крыховяк пропустит матч «Локомотива» в Лиге чемпионов из-за коронавируса

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает источник «Чемпионата».

Польский футболист не сможет помочь своему клубу в ближайшем матче команды в Лиге чемпионов против австрийского «Ред Булл Зальцбург».

«К матчу в Лиге чемпионов готовятся 22 игрока. Кроме Крыховяка, заболевших в команде нет», — сообщил источник.

Матч с «Ред Булл Зальцбург» состоится сегодня в Москве. Начало встречи в 20.55.

Отметим, что в конце недели «Локомотив» в рамках 17-го тура РПЛ сыграет дома против казанского «Рубина».

Ранее казанцы обыграли в столице Татарстана московский ЦСКА (1:0). Подробнее о победе «Рубина» над одним из лидеров чемпионата России можно прочитать в материале «Реального времени».